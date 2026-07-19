Riccione rinnova la tradizione della Madonna del Mare: stasera chiusura con i fuochi d'artificio

L'arrivo delle imbarcazioni storiche e la deposizione della corona in memoria dei caduti

Nel fine settimana le celebrazioni della Madonna del Mare sono entrate nel vivo a Riccione, richiamando al porto tanti cittadini e turisti. La festa è iniziata ieri pomeriggio (sabato 18 luglio), quando il porto ha fatto un "tuffo" nel passato, con l’arrivo a Riccione di tutte le imbarcazioni storiche.

Questa mattina (domenica 19 luglio) si è svolta, nelle banchine del porto, la cerimonia di deposizione della corona commemorativa davanti alla statua della Madonnina. Il corteo guidato dalla Saviolina e dalle vele storiche è salpato dal porto per dare inizio alla tradizionale processione in mare. Una volta al largo, nel silenzio rotto solo dal moto ondoso, si è svolta la deposizione della corona commemorativa in ricordo dei caduti in mare. "Un tributo commosso alla memoria delle tante persone, marinai e pescatori che non ci sono più e che hanno dedicato o perso la vita in mare, ma anche una preghiera corale per chiedere protezione a colei che da sempre veglia su chi naviga", commenta l'amministrazione comunale.

Questa sera, domenica 19 luglio alle ore 21:00, il piazzale del porto ospiterà la Santa Messa Solenne, presieduta dal vescovo emerito monsignor Francesco Lambiasi. A chiudere la festa sarà il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio sul mare.