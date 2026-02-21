Riccione, riqualificazione dell’acquedotto: modifiche alla viabilità in viale Rimini

Modifiche tra i viali Montefiore e Romagna dal 23 febbraio al 6 marzo

A partire dalle 8 di lunedì 23 febbraio, il tratto stradale di viale Rimini, tra viale Montefiore e viale Romagna, sarà interessato da un importante intervento di riqualificazione della rete acquedottistica cittadina. I lavori, che saranno eseguiti da Hera e si protrarranno indicativamente fino a venerdì 6 marzo, si concentreranno in particolare sull’incrocio tra i viali Rimini e Romagna, dove verranno effettuati scavi di una certa profondità per procedere alla sostituzione e all'ammodernamento delle condotte idriche.

Per permettere lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza, la viabilità dell’intera area subirà modifiche sostanziali per tutta la durata del cantiere. Il tratto stradale che va da viale Rimini a viale Montefiore sarà completamente chiuso al traffico. Di conseguenza, gli automobilisti che transitano su viale Rimini in direzione nord dovranno svoltare obbligatoriamente a sinistra già all’altezza di viale Piacenza per raggiungere viale Castrocaro e transitare in direzione nord.

Per quanto riguarda invece il raggiungimento della zona compresa tra viale Romagna e viale Emilia, l’itinerario previsto obbligherà i conducenti — fatta eccezione per i soli residenti della zona — a transitare lungo viale Castrocaro e scendere poi da viale Emilia fino a viale Bologna, punto di snodo da cui sarà possibile immettersi in tutte le aree interne del quartiere.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica stradale temporanea che verrà installata per guidare il traffico lungo i percorsi alternativi.