Riccione, riqualificazione di viale Ceccarini e viale Dante: il Comune punta ai fondi regionali

L’amministrazione candida il progetto di rigenerazione urbana al bando regionale da 10 milioni di euro, che prevede contributi fino all’80% degli investimenti

L’amministrazione comunale prosegue nell’attuazione del piano di rinnovamento dei viali centrali, candidando il progetto di rigenerazione urbana di viale Ceccarini e viale Dante alla selezione promossa dalla Provincia di Rimini per accedere alle risorse della Regione Emilia Romagna. L’opportunità è offerta dallo stanziamento regionale di dieci milioni di euro dedicato alla riqualificazione delle località turistiche costiere, con contributi a fondo perduto che possono coprire fino all’ottanta per cento degli investimenti. La candidatura rappresenta la prima richiesta di finanziamento attivata per questo programma di interventi e si colloca all’interno di una consolidata regia amministrativa: una costante attività di monitoraggio e intercettazione di risorse europee, nazionali e regionali, concepita fin dall’origine della legislatura per affiancare e valorizzare i grandi investimenti pubblici della città attraverso la cooperazione tra enti.

L’avanzamento degli interventi dopo la pausa estiva

La partecipazione al bando si affianca a una programmazione cantieristica già pienamente operativa sul territorio. A metà settembre, conclusa la stagione estiva e il fine settimana della MotoGp, le maestranze hanno ripreso le attività aprendo il primo fronte su viale Gramsci, nel tratto tra viale Ceccarini e viale Corridoni. In contemporanea è partita la riqualificazione dell’area all’incrocio tra viale Ceccarini e viale Dante, dove la rimozione del gazebo ha restituito continuità visiva e ampio respiro prospettico all’intero spazio urbano. I lavori saranno estesi agli ultimi due blocchi principali, che riguardano il rinnovo di viale Ceccarini verso l’area del gazebo e la parte di viale Dante fino a piazzale Ceccarini.

“La candidatura presentata alla Regione è la naturale evoluzione di un metodo di governo che punta sulla capacità di attrarre investimenti sovracomunali di respiro strategico - sottolineano la sindaca Daniela Angelini e l'assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli -. Quando si promuovono opere di questa portata, una pubblica amministrazione virtuosa ha il dovere di farsi trovare pronta con progetti di altissimo livello, cantierabili e pienamente coerenti con le linee di sviluppo dei bandi regionali ed europei. Viale Ceccarini e viale Dante sono il biglietto da visita di Riccione. I lavori in corso, avviati subito dopo l’estate e ampliati in queste settimane, stanno ridefinendo gli spazi pubblici mettendo al centro la sostenibilità e l’accessibilità pedonale, confermando l’impegno della città a innovare costantemente la propria offerta turistica e commerciale.”



