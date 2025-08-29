Riccione, rocambolesco furto di una valigia: ladro abbandona il bottino in spiaggia

La valigia è stata restituita al proprietario

Non conteneva denaro, ma solo vestiti la valigia che è stata rubata questa mattina (venerdì 29 agosto) a Riccione, ritrovata qualche ora dopo dai Carabinieri a seguito di segnalazione di un cittadino. Il furto della valigia, a danno di un uomo in città per un evento, è avvenuto sulla passeggiata Goethe. Il ladro, che secondo alcune testimonianze era in preda ai fumi dell'alcol, si ipotizza un senzatetto, è stato visto mentre abbandonava la valigia nei pressi delle docce di uno stabilimento balneare, per poi dileguarsi. Sono stati chiamati i Carabinieri, che hanno rintracciato il proprietario: l'uomo era in stazione e gli è stata restituita la valigia rubata.