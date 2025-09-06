Riccione, ruba i soldi del fondo cassa di un ristorante e li nasconde nella scarpa: arrestato

L'uomo è stato colto sul fatto e arrestato, la refurtiva restituita al ristoratore

Un 34enne residente nel riminese è stato arrestato nella notte tra venerdì e sabato (5-6 settembre), dopo il tentato furto in un ristorante del lungomare di Riccione. L'uomo si è introdotto nel locale forzando una porta laterale e si è impossessato del fondo cassa, circa 140 euro. I suoi movimenti sono stati però notati dal servizio di vigilanza privata che ha fatto immediatamente scattare l'allarme: i Carabinieri hanno bloccato la fuga del 34enne in una strada adiacente al locale. Aveva con sé il denaro rubato, nascosto in una delle due scarpe. Già gravato da precedenti per furto e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato in flagranza per l’ipotesi di reato di furto aggravato.