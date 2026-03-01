Riccione: ruba un rolex da 105.000 euro e tenta la fuga. Bloccato dai Carabinieri

Il ragazzo si era finto un perito incaricato della valutazione dell'orologio

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato un 17enne domiciliato a Roma, ritenuto presunto responsabile di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

L’attenzione dei militari, impegnati in un servizio di pattuglia a piedi nel centro cittadino di Cattolica, è stata attirata dalle grida provenienti dall’interno di un locale, dal quale un giovane stava tentando di fuggire. Il ragazzo è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri, nonostante cercasse attivamente di divincolarsi per guadagnare la fuga.



Gli operanti hanno quindi ricostruito quanto appena accaduto: il fermato, risultato poi essere minorenne, si era presentato a un appuntamento con un 70enne che, nei giorni precedenti, aveva messo in vendita su una piattaforma social un Rolex modello “Oyster Perpetual”, del valore stimato di circa 105.000 euro. L’incontro era stato concordato telefonicamente con un sedicente acquirente che, all’ultimo momento, aveva riferito di un piccolo contrattempo, spiegando che al suo posto si sarebbe presentato un “perito” incaricato della corretta valutazione dell’orologio. Dopo essersi incontrati nel locale, il giovane, appena entrato in possesso dell’orologio, è scattato verso l’uscita. L’anziano ha iniziato a urlare e, nel tentativo di inseguirlo, è caduto a terra. A quel punto sono intervenuti i militari, bloccando la fuga del ragazzo.

I Carabinieri hanno quindi recuperato lo zaino del 17enne, all’interno del quale hanno rinvenuto la somma di 25.000 euro in banconote da 50 euro, tutte grossolanamente contraffatte. I biglietti riportavano la dicitura “fac simile” su un lato, ma erano stati confezionati in mazzette sottovuoto in modo da trarre in inganno il venditore durante la trattativa. Il minore, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi legati al furto di orologi di lusso, è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, mentre la vittima è stata accompagnata in ospedale per le cure necessarie a seguito della caduta.