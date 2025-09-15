Riccione saluta "INTREPIDO " il tandem della donazione riparte per un nuovo viaggio solidale

Riccione, il 19 settembre ore 9.30: riparte "Intrepido", il tandem solidale di Maurizio e Giovanna per promuovere il dono con

Venerdì 19 settembre a Riccione parte il nuovo viaggio solidale "Intrepido", con protagonisti Maurizio e Giovanna, una coppia riccionese che promuove la cultura del dono di organi, tessuti e cellule attraverso il loro progetto #DueCuoriUnTandem. Maurizio, trapiantato di rene nel 2022 grazie alla donazione della moglie, e Giovanna, testimoniano il valore della solidarietà con un tour in tandem da Riccione a Milano, passando per diverse città del Nord Italia.

L’iniziativa è promossa da AIDO, ADMO e ADOB Romagna per sensibilizzare sulla donazione e raccogliere fondi a favore di una borsa di studio per una figura di supporto al percorso donativo del midollo osseo, attraverso la Fondazione ADMO Emilia-Romagna.

La partenza sarà celebrata in piazzale Roma a Riccione, con la presenza della Sindaca Daniela Angelini, autorità locali, sanitari, studenti e sostenitori. Il tandem sarà anche scortato dalla Polizia di Stato.

Il viaggio si concluderà a Milano, dove i due saranno testimonial delle Giornate del Sì di AIDO il 26-27 settembre. Aggiornamenti e tappe saranno pubblicati sui social delle associazioni e dell’iniziativa.