Riccione sbarca in prima serata: il grande show di piazzale Roma arriva su Italia 1

Martedì 4 agosto va in onda "Yoga Radio Estate": la musica e l'energia dell'evento targato Radio Bruno conquistano la TV nazionale

La magia di piazzale Roma arriva in prima serata su Italia 1. Martedì 4 agosto, andrà in onda “Yoga Radio Estate”, lo speciale televisivo che porterà nelle case di milioni di italiani le immagini del grande show che lo scorso 1° giugno ha inaugurato a Riccione il tour 2026 del format di Radio Bruno.

Una serata di musica, spettacolo ed emozioni ha trasformato piazzale Roma in un enorme palcoscenico a cielo aperto, con una straordinaria partecipazione di pubblico e una città interamente coinvolta dall’energia dell’evento. Le immagini della piazza gremita raccontano una Riccione capace di unire grandi appuntamenti, qualità dell’intrattenimento e valorizzazione degli spazi urbani.

Sul palco si sono alternati alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana:Tommaso Paradiso, Michele Bravi, Noemi, Levante, Francesca Michielin, Le Vibrazioni, Shade, Aiello, Leo Gassman e tanti altri artisti. Ospite internazionale Kamrad, la star tedesca che ha conquistato il pubblico con le sue hit “Hug Yourself”, “Be Mine”, “I Believe” e “Feel Alive”.

La serata, condotta da Noemi ed Enrico Papi, con Enzo Ferrari inviato tra il pubblico, ha regalato oltre quattro ore di spettacolo, tra grandi successi, nuove sonorità e momenti di intrattenimento, confermando ancora una volta il forte legame tra Riccione e la musica dal vivo.

“Portare Riccione in prima serata su Italia 1 significa offrire alla città una straordinaria vetrina nazionale e raccontare, attraverso la musica e lo spettacolo, l’energia di una destinazione sempre più capace di attrarre pubblico e attenzione mediatica- commenta l’assessore al Turismo ed eventi Mattia Guidi - .Il grande show di piazzale Roma ha dimostrato la forza di un format che unisce intrattenimento, qualità artistica e valorizzazione degli spazi simbolo della città. Riccione Music City nasce proprio con questo obiettivo: costruire eventi in grado di generare emozione, coinvolgere cittadini e ospiti e rafforzare il posizionamento turistico della nostra città. La messa in onda su Italia 1 rappresenta un importante risultato e una nuova occasione per far conoscere Riccione a milioni di spettatori”.