Riccione: scoppia incendio in un capanno, l'abitazione limitrofa evacuata

Intervento in viale Udine, strada chiusa

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi (sabato 28 marzo) in viale Udine a Riccione: le fiamme, scoppiate per cause in corso di accertamento, hanno interessato il capanno dietro a un'abitazione, che è stata evacuata. Un'alta e densa colonna di fumo ha fatto scatenare l'allarme: i Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente, hanno spento le fiamme. Non risultano persone intossicate, mentre il fumo ha annerito la parete dell'abitazione: in corso gli accertamenti per verificare eventuali altri danni. Viale Udine è stato chiuso sia in direzione monte, che in direzione mare. Sul posto, oltre al personale del 118, Carabinieri e Polizia Locale.