Riccione, sezione Croce Rossa commissariata: gestione amministrativa al vaglio di quella regionale

Le elezioni del nuovo presidente e del direttivo si terranno nel mese di maggio

La sezione di Riccione della Croce Rossa è stata commissariata 12 mesi fa. Secondo quanto riferito dal Corriere Romagna, che cita fonti della sezione emiliano romagnola della Croce Rossa, la misura è temporanea ed è stata adottata per assicurare la correttezza delle procedure amministrative interne. A maggio 2026 i volontari voteranno per eleggere il nuovo direttivo e quindi il presidente. L'ultimo a ricoprire questa carica, Roberto Silvestri, si è dimesso il 14 dicembre 2024. La guida era passata al vicepresidente, poi un anno fa si è arrivati al commissariamento. La situazione della sezione riccionese è passata al vaglio di quella regionale, che ha chiesto approfondimenti sulla gestione amministrativa, richiedendo anche documenti da visionare. L'attività dei quasi 200 volontari è naturalmente regolare, e gli accertamenti richiesti dalla Croce Rossa emiliano romagnola riguardano esclusivamente gli aspetti amministrativi.