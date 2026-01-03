Riccione si accende con l'Epifania: mercatini, musica e festa per tutta la famiglia

La Befana arriva a Riccione con un ricco calendario

Cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più amati dai bambini e dalle famiglie: la tradizionale festa della Befana a Riccione Paese. Martedì 6 gennaio, la città si prepara a vivere un’altra intensa giornata di festeggiamenti, il gran finale del ricco calendario di “Viva Riccione, il tuo Natale al mare”, il progetto che dal 29 novembre 2025 ha trasformato la città in un palcoscenico di emozioni sotto il cielo d’inverno.

Il cuore pulsante delle celebrazioni sarà, come da tradizione, l’antico borgo di Riccione Paese, che si animerà, fin dal mattino, per accogliere i visitatori in un’atmosfera gioiosa. Dalle 9 alle 19, corso Fratelli Cervi ospiterà i mercatini della Befana con bancarelle di ogni tipologia, mentre in piazza Unità sarà allestita un’area giochi interamente dedicata ai più piccoli.

Il clou dei festeggiamenti prenderà vita nel pomeriggio. Dalle ore 15, in piazza Matteotti e piazzetta Parri inizierà la distribuzione delle attesissime calze della Befana, offerte dal Comune di Riccione in collaborazione con Conad e consegnate ai bambini dai volontari della Croce Rossa Italiana. Dalle 15 alle 17 piazza Matteotti diventerà l’epicentro dell’animazione grazie alla travolgente collaborazione con Mc Hip Hop Contest. A dare il ritmo al pomeriggio saranno i set musicali di Maurino Dj e Safari Dj, mentre a completare la magica cornice di festa sarà la trascinante musica itinerante della marching band a cura di PromoD: un’ondata di note e allegria pronta ad attraversare tutto corso Fratelli Cervi per abbracciare l’intero borgo.

La festa della Befana è realizzata in collaborazione con il Comitato Riccione Paese.



