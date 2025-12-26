Riccione si prepara al Capodanno con l'energia dei The Kolors

I The kolors animeranno Riccione martedì 30 dicembre

Il conto alla rovescia verso il 2026 parte da Riccione martedì 30 dicembre, con il primo, attesissimo appuntamento di una tre giorni di musica, divertimento e festa che accompagnerà la città fino all’arrivo del nuovo anno. Un inizio travolgente, pensato per coinvolgere residenti e turisti in un clima di festa e di grande partecipazione collettiva.

A dare il via alle celebrazioni sarà una delle band più amate del panorama musicale italiano e internazionale: The Kolors. L’appuntamento è fissato per martedì 30 dicembre alle 18 in piazzale Ceccarini, dove il gruppo, legato a Riccione da un rapporto speciale costruito negli anni attraverso numerosi eventi, trasformerà il cuore della città in una grande arena a cielo aperto.

Il live gratuito dei The Kolors sarà molto più di un concerto: una grande festa collettiva, una vera e propria esplosione di energia, musica, talento e divertimento, sulle note trascinanti di una band capace di far cantare e ballare generazioni diverse. Un evento che accenderà l’atmosfera del Capodanno riccionese, segnando l’avvio ufficiale dei festeggiamenti e facendo da perfetto preludio alla notte di San Silvestro e agli appuntamenti che proseguiranno fino all’1 gennaio.

Il gruppo, composto da Antonio “Stash” Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli, vanta un successo internazionale certificato da 24 dischi di platino complessivi tra Italia e Paesi stranieri, frutto di una carriera costruita su brani capaci di unire energia, stile e immediatezza, diventando colonne sonore di intere stagioni. Sul palco di piazzale Ceccarini i The Kolors ripercorreranno i loro successi storici fino alle hit più recenti. Un vastissimo repertorio: “Italodisco”, vero fenomeno pop che ha superato 305 milioni di streaming, conquistando il doppio diamante in Polonia e sei dischi di platino in Italia, ma anche i più recenti trionfi come “Un ragazzo una ragazza”, inno sanremese certificato doppio platino, e la hit estiva “Karma”, che ha confermato la band ai vertici delle classifiche.