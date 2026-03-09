Riccione si prepara alla Pasqua: al via la manutenzione straordinaria del verde in tutta la città

Gli interventi interesseranno progressivamente tutta la città, partendo dalla zona mare e proseguendo verso i quartieri

Sono partite questa mattina le attività di Geat dedicate alla manutenzione del verde pubblico relative al primo ciclo di interventi programmati del 2026, avviati in anticipo rispetto agli anni passati, per preparare la città alla Pasqua uno dei primi momenti di grande presenza di visitatori. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane e questo primo ciclo di manutenzione si concluderà entro il 25 aprile, coinvolgendo complessivamente tra le 25 e le 30 unità operative tra personale Geat e ditte incaricate.

Gli interventi interesseranno progressivamente tutta la città, partendo dalla zona mare e proseguendo verso i quartieri, con operazioni diffuse di cura e manutenzione per rendere gli spazi pubblici ordinati e accoglienti. Le attività riguarderanno giardini, parchi pubblici, rotatorie, viali, lungomari – dal Marano fino al confine con Misano – e le aree verdi delle scuole. In particolare i lavori coinvolgeranno i lungomari di viale Torino, della Repubblica, della Libertà, della Costituzione e la passeggiata Goethe.

In questa prima fase sono previsti interventi di sfalcio dei manti erbosi per una superficie complessiva di 1.718.592 metri quadri, diserbi stradali per 250.737 metri lineari e scerbature manuali nelle aiuole fiorite per circa 9.500 metri quadrati. Gli interventi comprendono inoltre taglio dell’erba, diserbi manuali, manutenzione delle aiuole, potatura e sistemazione di arbusti e siepi. Nelle scuole le attività interesseranno sia le aree verdi esterne degli edifici sia i giardini scolastici.

In vista della Pasqua verrà avviata anche la sostituzione delle fioriture stagionali: saranno infatti messe a dimora circa 3.500 nuove essenze primaverili che andranno a sostituire quelle invernali contribuendo a rinnovare e valorizzare il decoro urbano. Le principali specie utilizzate saranno ranuncoli, dimorfoteche, dalie e margherite, con una palette cromatica dominata da giallo, bianco, arancio e rosso. Le prime piantumazioni interesseranno le aiuole di fronte al Palazzo del Turismo, i viali Ceccarini, Dante, San Martino e Corridoni, oltre ai lungomari e all’area di Riccione Paese.

Nel complesso, il programma di manutenzione del verde previsto per l’intero 2026 è particolarmente articolato e interesserà complessivamente 125 aree verdi tra parchi, giardini e lotti distribuiti sul territorio comunale. Complessivamente si metterà mano agli sfalci dei manti erbosi per un totale di 6.184.228 metri quadri, ai diserbi stradali per 1.357.102 metri lineari, scerbature manuali nelle aiuole fiorite per 26.126 metri quadri e sagomature delle siepi per 93.211 metri lineari. Nel corso dell’anno saranno inoltre realizzate circa 23.000 fioriture stagionali.

“Dietro questi interventi – afferma l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli – c’è un importante lavoro da parte delle squadre di Geat e delle ditte incaricate. Abbiamo voluto anticipare le attività proprio per intensificare lo sforzo dedicato al decoro urbano e farci trovare pronti per la Pasqua con una città più curata e accogliente. Dalla zona mare fino ai quartieri si interverrà in modo diffuso su parchi, giardini, viali e aree verdi delle scuole in modo da valorizzare al meglio l’immagine della città e migliorare la qualità degli spazi pubblici per cittadini e visitatori”.

Il presidente di Geat, Fabio Galli, nel sottolineare l’adattamento della programmazione ai cambiamenti climatici afferma “Gli eventi climatici recenti, penso all’alluvione del 2023, hanno reso meno prevedibile la stagionalità e modificato i tempi classici della crescita del verde. In risposta a questo abbiamo deciso di anticipare e modulare gli interventi, garantendo la fruibilità delle aree verdi, dalle aree gioco per bambini ai parchi e giardini, già nelle prime settimane della primavera, assicurando spazi ordinati, sicuri e piacevoli da frequentare”.



