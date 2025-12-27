Riccione si rimette in sella: il 3 maggio 2026 torna la Granfondo

L'assessore Imola: "Manifestazione che incarna l'anima sportiva della Perla Verde"

La città di Riccione scalda i motori, o meglio, prepara i pedali. Il 3 maggio 2026 torna la Granfondo Riccione, una manifestazione che non è soltanto una competizione ciclistica, ma un vero e proprio viaggio attraverso la tradizione e la bellezza di un territorio unico al mondo. Il percorso, che unisce Romagna, Marche e Repubblica di San Marino, porterà i ciclisti a sfidare le asperità dell'entroterra fino a toccare il cuore della provincia di Pesaro per poi rientrare verso il mare. La Granfondo Riccione 2026 si conferma inoltre un evento a misura di famiglia. Accanto alla sfida agonistica, sono previsti servizi e intrattenimento dedicati ad accompagnatori e bambini, trasformando il weekend in un'occasione di vacanza e sport per tutti, indipendentemente dal pettorale di gara. "La Granfondo Riccione è una manifestazione che incarna l'anima sportiva della nostra città e la sua naturale vocazione all'ospitalità. Abbiamo sposato questo progetto con l'obiettivo di renderlo una vera eccellenza, un polo d’incontro per tutti gli amanti della bicicletta che desiderano scoprire il nostro meraviglioso territorio", dichiara l’assessore allo Sport, Simone Imola.