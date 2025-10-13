Riccione si scioglie nel gusto: torna CiocoPaese, il festival più goloso dell’autunno!
Il 17-18-19 ottobre torna CiocoPaese a Riccione: cioccolato, eventi e dolcezza per la 20ª edizione del festival più goloso!
Il profumo del cioccolato torna a invadere le vie di Riccione il 17, 18 e 19 ottobre arriva la 20ª edizione di CiocoPaese, l’evento più goloso dell’autunno!
Per tre giorni, corso Fratelli Cervi si trasforma in un paradiso per gli amanti del cioccolato e non solo.
Maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia proporranno creazioni artigianali irresistibili, degustazioni, seminari tematici, mercatini artigianali, street food e un coloratissimo parco giochi per i più piccoli. per immergersi in un’atmosfera dolce, accogliente e ricca di sapori.
Il programma è ricco di eventi imperdibili: concerti, spettacoli dal vivo, premiazioni speciali e, come da tradizione, il gran finale. Domenica alle 18:30, appuntamento con il suggestivo taglio della torta insieme ai grandi maestri pasticcieri, per celebrare insieme questo importante traguardo dei 20 anni di CiocoPaese.
Non perdere l’occasione di vivere CiocoPaese, il cuore dolce di Riccione: un evento che unisce gusto, tradizione e divertimento per tutta la famiglia!
Il 17-18-19 ottobre Riccione ti aspetta.