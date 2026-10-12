Riccione, si torna a gareggiare allo Stadio del nuoto: a novembre ci sono gli Assoluti italiani

Dal 12 al 14 novembre: le gare saranno valide per l’ottenimento del pass per i Campionati mondiali in vasca corta di Pechino 2026 in programma a dicembre

Lo Stadio del nuoto di Riccione si prepara a dare il via alle prime gare della nuova stagione agonistica che in autunno porta in città oltre 3mila atleti impegnati nei diversi appuntamenti in programma. Il calendario natatorio riccionese parte il 24 e 25 ottobre con il Trofeo Nuoto Riccione, organizzato dalla Polisportiva riccionese, un appuntamento storico per i mille atleti attesi che trovano nelle vasche della Perla Verde il primo banco di prova della stagione sportiva. Novembre vede lo Stadio del nuoto protagonista di due importanti appuntamenti. Dal 12 al 14 novembre sono in programma i Campionati assoluti invernali che coinvolgeranno oltre 500 atleti provenienti da tutta Italia; un appuntamento di punta del calendario sportivo riccionese su cui si accenderanno anche i riflettori di tutta Italia grazie alle dirette Rai che copriranno le gare. Le gare saranno valide per l’ottenimento del pass per i Campionati mondiali in vasca corta di Pechino 2026 in programma a dicembre. Sabato 28 e domenica 29 novembre, invece, a scendere in vasca saranno gli atleti del Trofeo master Riccione. Dicembre si apre con le prime prove regionali di qualificazione, in vasca sabato 5, domenica 6 e martedì 8, mentre domenica 20 si rinnova l’appuntamento storico con la Coppa Caduti di Brema, una competizione a squadre in cui le società si sfidano per il miglior punteggio complessivo. La manifestazione, che prevede la partecipazione di circa 600 atleti, nacque come evento dedicato alla memoria degli atleti e del tecnico della Nazionale italiana di nuoto e del giornalista Nico Sapio, vittime del tragico incidente aereo di Brema del 28 gennaio 1966.

Aperture domenicali per il nuoto libero

Lo Stadio del nuoto garantisce a tutti gli appassionati alcune aperture domenicali. Durante il periodo autunnale e invernale, le vasche interne da 50 e 25 metri saranno accessibili per il nuoto libero dalle 8:30 alle 12:30. Le date previste per tuffarsi in vasca sono il 18 ottobre, l’8 e il 22 novembre, e il 13 e 27 dicembre.



