Riccione, sicurezza Metromare: controlli costanti, oltre cento interventi in tre anni

La sicurezza dei cittadini e la qualità del trasporto pubblico si confermano al centro dell’agenda del Comune di Riccione. Attraverso una strategia di presidio costante e servizi mirati, il comando di Polizia locale ha garantito negli ultimi tre anni un monitoraggio capillare dell’infrastruttura Metromare, delle fermate e delle aree adiacenti, con l’obiettivo di prevenire il degrado e contrastare ogni forma di illegalità.

Un bilancio triennale di legalità

L’attività svolta dal 2023 ad oggi restituisce l’immagine di un impegno senza sosta. Complessivamente, gli agenti hanno portato a termine oltre cento interventi di rilievo lungo l'intero tracciato cittadino. Questa presenza costante ha permesso non solo di identificare centinaia di persone, ma di agire con decisione contro i fenomeni criminali più gravi.

Il report evidenzia una progressione costante: se nel 2023 i controlli si sono concentrati su operazioni di contrasto allo spaccio di alto profilo, nel 2024 e nel 2025 l'attività si è estesa a un supporto sistematico per l'identificazione di persone prive di documenti e interventi per molestie o disturbo ai passeggeri. Tra le operazioni di maggior impatto si contano numerosi arresti: da ultimo spiccano il sequestro di ingenti quantitativi di droga e il recente fermo di una persona trovata in possesso di un coltello durante i controlli serali.

Contrasto allo spaccio e tutela del decoro

Un pilastro fondamentale di questa attività è rappresentato dal contrasto alla diffusione di stupefacenti. Grazie all’impiego regolare delle unità cinofile, la Polizia locale ha effettuato oltre 30 sequestri di sostanze riconducibili al consumo o allo spaccio. In molti casi, la sola presenza dei “cani poliziotto” ha spinto i malintenzionati a disfarsi della droga, abbandonandola frettolosamente sui mezzi o nelle vicinanze delle fermate per evitare l'arresto.

Oltre alla lotta allo spaccio, gli interventi hanno riguardato la gestione di situazioni di rischio e la sicurezza stradale. Gli agenti sono intervenuti per sanzionare casi di ubriachezza molesta, resistenza a pubblico ufficiale e per rimuovere pericoli immediati, come il ritrovamento di due bombole di gas piene abbandonate presso una fermata, garantendo così l'incolumità dei passeggeri.

Una strategia ad “alto impatto”

Per massimizzare l'efficacia dei controlli, il comando di Riccione ha adottato una tattica di servizi ad “alto impatto”, che prevede l'impiego simultaneo di numerosi agenti (fino a nove contemporaneamente) supportati dai cani antidroga. Questo modello non serve solo a reprimere i reati, ma a dissuadere chiunque intenda utilizzare il trasporto pubblico per scopi illeciti, aumentando la sicurezza percepita da chi viaggia.

L'amministrazione assicura che il monitoraggio del Metromare resterà una priorità assoluta, con servizi programmati in diverse fasce orarie per fare in modo che l'infrastruttura rimanga un luogo sicuro, ordinato e al servizio della comunità.



