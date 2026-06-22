Riccione: sorpreso a rubare, reagisce con uno schiaffo e abbassandosi le mutande

In azione due giovani, uno dei quali ha colpito con uno schiaffo il figlio del titolare del negozio, per poi abbassarsi pantaloni e mutande

Un negoziante di viale Gramsci, a Riccione, ha presentato denuncia per i fatti avvenuti giovedì scorso (18 giugno) nella sua attività, protagonisti due giovani. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i due ragazzi si sarebbero impossessati di alcune collanine di fiori, esposte all'esterno del negozio, e una volta fermati dal titolare, avrebbero reagito in maniera scomposta, pronunciando anche frasi razziste, sostenendo di aver pagato regolarmente la merce. A questo punto uno dei due avrebbe schiaffeggiato il figlio del proprietario dell'attività e si sarebbe abbassato pantaloni e mutande, davanti a tutta la famiglia del negoziante, prima dell'arrivo dei Carabinieri. Anche l'altro giovane implicato avrebbe cercato di aggredire il proprietario, mentre il figlio ha fatto ricorso alle cure mediche. È stato dimesso dall'ospedale con 5 giorni di prognosi.