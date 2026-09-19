Riccione Sunset Run: al via la terza edizione tra sport, musica e divertimento

Atleti e appassionati hanno animato il Sunset Village. Nel pomeriggio attività per tutte le età, poi alle 18:30 la gara al tramonto e in serata concerto, premiazioni e dj set

È partita sotto i migliori auspici la terza edizione della Ricc10ne Sunset Run. A partire dalle ore 10, l’apertura del Sunset Village allestito in piazzale Roma ha visto l’arrivo di atleti, appassionati e cittadini che hanno preso parte alle sessioni gratuite di fitness, provvedendo alle iscrizioni e al ritiro dei pacchi gara in vista degli appuntamenti della giornata.

Gli appuntamenti del pomeriggio e della sera

Il programma prosegue a pieno ritmo nel pomeriggio, offrendo tanti momenti di intrattenimento per tutte le età. Spazio prima alle attività cinofile con la Passeggiata cento Cani e alle esibizioni delle società sportive locali. Dalle ore 17 apriranno ufficialmente i punti gastronomici dedicati alla piadina romagnola Igp e allo street food, accompagnando la fase di riscaldamento pre-gara che preparerà i podisti alla partenza.

La gara al tramonto e la festa finale

Il momento più atteso è fissato per le ore 18:30, quando scatterà la gara ufficiale al tramonto sulla distanza dei dieci chilometri competitivi omologati Fidal, insieme ai percorsi non competitivi da dieci e cinque chilometri lungo le isole pedonali e le piste ciclopedonali del lungomare. La manifestazione si concluderà in serata in piazzale Roma con il ristoro per tutti i partecipanti, il concerto rock dei SuPerFlash, le cerimonie di premiazione e il dj set finale.



