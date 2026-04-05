Riccione, taglio del nastro per la personale di Andrea Chiesi

“Kairos. Il tempo cruciale” a Villa Franceschi

Ieri pomeriggio, sabato 4 aprile, Riccione ha inaugurato un secondo importante progetto artistico: la personale di Andrea Chiesi, artista modenese tra le voci più significative dell’arte contemporanea. La mostra dal titolo “Kairos. Il tempo cruciale” è ospitata a Villa Franceschi (viale Gorizia, 2) e sarà visitabile a ingresso libero fino al 17 maggio.

Al vernissage della mostra sono intervenuti Sandra Villa, vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di Riccione, e Andrea Chiesi.

“Con grande soddisfazione e orgoglio apriremo oggi le porte di Villa Franceschi alla mostra personale di Andrea Chiesi confermando ancora una volta il ruolo centrale della nostra Galleria d’arte come sede di espressione, ricerca e valorizzazione dell’arte e delle sue voci contemporanee – ha dichiarato la vicesindaca Sandra Villa –. Le straordinarie opere di Chiesi, che evocano paesaggi in continua metamorfosi, ci invitano a soffermarci sul significato del tempo e sulla trasformazione dei luoghi; una riflessione che tocca anche i processi di rigenerazione urbana e le modalità con cui riscopriamo e rileggiamo gli spazi che abitiamo. La mostra, così evocativa e potente, ispira in noi uno sguardo nuovo sul paesaggio contemporaneo, dove memoria, natura e architettura si intrecciano in equilibri inediti e profondamente attuali”.

La mostra è promossa e realizzata dal Comune di Riccione a cura di Sara Andruccioli e Paolo Trioschi. L’esposizione, a ingresso libero, sarà visitabile nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’inaugurazione della mostra è prevista sabato 4 aprile alle 18.