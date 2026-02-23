Riccione, tamponamento in autostrada: due persone in ospedale

Scontro in direzione sud tra un'auto e un furgone

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 23 febbraio, lungo l’A14 tra Riccione e Cattolica. Lo scontro si è verificato intorno alle 14:30 al km 137, in direzione sud, e ha coinvolto un furgone e una Nissan Micra, colpita nella parte posteriore. Fortunatamente nessuno dei conducenti ha riportato gravi conseguenze. Entrambi sono stati comunque trasportati in ospedale per accertamenti dalle due ambulanze intervenute sul posto. La Polizia autostradale sta effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con rallentamenti lungo l’arteria nelle ore successive al sinistro.