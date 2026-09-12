Riccione Teatro: al via la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27

Quindici serate allo Spazio Tondelli rinnovato, tra grandi interpreti, giovani talenti e protagonisti della scena italiana

Parte la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27 di Riccione Teatro, che dopo una lunga attesa ritorna allo Spazio Tondelli, rinnovato e ammodernato. L’abbonamento comprende 15 serate con protagonisti assoluti e nuovi talenti della scena teatrale, a un costo totale di appena 200 euro, ridotto a 120 per gli under 30. Si parte il 3 novembre con Flusso, spettacolo tratto da un testo di Christian Di Furia scoperto dal Premio Riccione e portato in scena da due grandi interpreti come Lino Guanciale e Gianmarco Saurino, e si arriva fino al 24 maggio con uno one-man show di Stefani Massini, trionfatore nel 2022 ai Tony Awards, gli Oscar del teatro.

Insieme ad autori acclamati come Ascanio Celestini, il cartellone propone le voci più interessanti della giovane drammaturgia italiana, da Niccolò Fettarappa a Pier Lorenzo Pisano, e gli omaggi a due maestri mai dimenticati: Mattia Torre, rimesso in scena da Fausto Paravidino con Edoardo Pesce e Silvia D’Amico, e Massimo Sgorbani, riscoperto da Serena Sinigaglia e interpretato da Gianluca Ferrato.

E poi i racconti di sport di Federico Buffa e Christian Raimo, la danza d’autore di Silvia Gribaudi, due grandi commedie francesi interpretate da Amanda Sandrelli e Giulio Scarpati e da Luca Bizzarri insieme a Enzo Paci e Antonio Zavatteri, e un’attesissima conferenza-spettacolo di Umberto Galimberti.

Da lunedì 14 settembre gli abbonamenti saranno acquistabili a Villa Lodi Fè, sede di Riccione Teatro (lunedì-venerdì, ore 9-13; martedì e giovedì, ore 14-18) e anche su Vivaticket.it e nei punti vendita del circuito Vivaticket.