Riccione, tenta di rubare in una piadineria: sorpreso mentre si nasconde nel locale

L'uomo aveva con sé tirapugni e attrezzi per lo scasso

Un uomo di nazionalità serba è stato arrestato all'alba di sabato (12 settembre), a Riccione, per l'ipotesi di reato di tentato furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere. I fatti sono avvenuti in una piadineria di via Castrocaro. I Carabinieri, allertati da una chiamata del titolare, sono intervenuti e una volta dentro al locale, hanno notato una luce sul retro e poi la gamba di una persona, con una scarpa da ginnastica bianca. Era l'uomo di nazionalità serba, che è stato bloccato e arrestato. Con sé aveva un tirapugni, inoltre vicino al registratore di cassa sono stati trovati attrezzi utilizzati per lo scasso. Nei suoi confronti è scattata anche denuncia per ricettazione: nei pressi del luogo in cui si è verificato il tentato furto, è stato trovato uno scooter, con le chiavi inserite, che era stato rubato a Rimini.