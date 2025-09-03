Riccione, tenta furto in un negozio: arrestato dopo maldestro tentativo di rompere le telecamere

Nei guai un 23enne, arrestato dai Carabinieri

Ieri mattina (martedì 2 settembre) un 23enne tunisino è stato arrestato dai Carabinieri, in relazione a un tentato furto in un negozio del lungomare della Repubblica, a Riccione. L'allarme nell'attività è scattato alle prime ore della mattina: il titolare, accortosi dell'intruso grazie al sistema di videosorveglianza, ha immediatamente chiamato il 112. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno rintracciato il 23enne nelle vicinanze. Con il volto travisato da un cappello e con indosso abiti scuri, l'intruso si era introdotto nel negozio forzando una finestra: una volta dentro, ha cercato di manomettere le telecamere, senza riuscirci. Si è così allontanato a mani vuote. Il 23enne, identificato, è quindi accusato di essere il malvivente entrato in azione: è stato arrestato per l'ipotesi di reato di tentato furto aggravato.