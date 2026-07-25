Riccione, torna in mare Nancy: l’alba speciale della tartaruga Caretta caretta salvata dalle reti

Mercoledì 29 luglio la Fondazione Cetacea libererà la tartaruga marina dopo il percorso di recupero al Centro di Riccione

Un'alba speciale all'insegna della tutela del mare e della biodiversità. Mercoledì 29 luglio, alle 5.45, la Fondazione Cetacea libererà in mare Nancy, una tartaruga marina adulta della specie Caretta caretta, presso la spiaggia libera in fondo a Viale Canova, a Riccione, proprio di fronte al Centro di Recupero Tartarughe Marine.

Nancy era stata recuperata al largo di Cesenatico dopo essere rimasta accidentalmente impigliata in una rete a strascico. Affidata alle cure del Centro di Recupero Tartarughe Marine di Riccione, ha affrontato un percorso di riabilitazione che oggi le consente di tornare finalmente nel suo ambiente naturale.

Il rilascio avverrà con le prime luci del giorno, il momento ideale per consentire all'animale di riprendere il mare nelle migliori condizioni. La Fondazione Cetacea invita cittadini, famiglie e turisti a partecipare a questo momento, che rappresenta il risultato concreto del lavoro quotidiano svolto da veterinari, biologi, operatori e volontari per la salvaguardia delle tartarughe marine dell'Adriatico.

Al termine della liberazione, chi lo desidera potrà raggiungere il Centro di Recupero Tartarughe Marine di Riccione per condividere una colazione con lo staff e partecipare a una visita guidata della struttura, durante la quale sarà possibile conoscere da vicino le attività di soccorso, cura e riabilitazione delle tartarughe marine. Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione entro lunedì sera.

In caso di condizioni meteomarine avverse, il rilascio sarà rinviato per garantire la sicurezza e il benessere dell'animale.

Informazioni e prenotazioni

Data: mercoledì 29 luglio

Orario: ore 5.45

Luogo: spiaggia libera in fondo a Viale Canova, Riccione

Info e prenotazioni: 0541 691557 – 371 4586027

L'evento di rilascio di Nancy è inserito nell'ambito del progetto di crowdfunding "Non siamo isole", nato per raccogliere 20.000 euro destinati a garantire le cure di base ad almeno 20 tartarughe marine durante il prossimo inverno. È possibile sostenere il progetto "Non siamo isole" effettuando una donazione sulla piattaforma IdeaGinger. La campagna è tra gli otto progetti selezionati da "Percorsi Condivisi", l'iniziativa di crowdfunding promossa da RivieraBanca per sostenere gli enti del Terzo Settore della Romagna e delle Marche.

Ogni donazione rappresenta un gesto concreto per offrire cure, riabilitazione e una nuova possibilità di tornare in mare a tante altre tartarughe marine in difficoltà.