Riccione, torna “San Lorenzo sotto le stelle”: due serate di tradizione, cultura e divertimento

Appuntamento sabato 9 e domenica 10 agosto

Dal 9 al 10 agosto torna uno degli appuntamenti tradizionali dell’estate: “San Lorenzo sotto le stelle”, la festa popolare organizzata dal comitato d’area San Lorenzo in collaborazione con la parrocchia San Lorenzo in Strada. Un evento che da sempre rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare lo spirito di condivisione e amicizia tra gli abitanti del quartiere, i numerosi ospiti e i turisti desiderosi di trascorrere una serata all’insegna della buona compagnia.

La festa prende ufficialmente il via sabato 9 agosto alle 21 con la solenne celebrazione della Santa messa in piazza San Lorenzo (in caso di maltempo sarà celebrata in chiesa), officiata dal vescovo Monsignor Nicolò Anselmi in onore di San Lorenzo, patrono del quartiere. Un momento di grande spiritualità e riflessione, seguito dalla tradizionale distribuzione gratuita di ciambella e cocomero, simboli di festa e convivialità, che coinvolgeranno tutti i partecipanti in un gesto di condivisione e allegria.

Domenica 10 agosto, nel giorno dedicato al martire cristiano, alle 21:30 in piazza San Lorenzo andrà in scena lo spettacolo per famiglie “Il cagnolino che va a nozze”, nell’ambito della rassegna diffusa di teatro di figura e animazione “Pane, burro e burattini”, uno show a cura del Teatrino dello sguardo. Una divertente rappresentazione ispirata a una fiaba popolare, rielaborata con fantasia e originalità. Protagonista è il petulante cagnolino Poldo, invitato a un banchetto di nozze organizzato da una barboncina affascinante, dove si gustano cotechino e fagioli. Ma il viaggio attraverso il bosco riserverà più di una sorpresa, offrendo uno spaccato ironico e animalista della vita quotidiana canina, tra istinti, ingenuità, furbizie, pericoli e soluzioni inattese.

Lo spettacolo chiude la tradizionale festa estiva in onore di San Lorenzo, all’insegna della cultura, del divertimento e della comunità.