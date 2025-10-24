Riccione, tornano agibili i parcheggi del cimitero di via Udine

I parcheggi erano stati temporaneamente occupati da Snam per i lavori relativi alla nuova condotta del gas

I due parcheggi del “cimitero nuovo” di via Udine a Riccione saranno nuovamente disponibili per i visitatori, a partire da domani, sabato 25 ottobre. I parcheggi erano stati temporaneamente occupati da Snam per i lavori relativi alla nuova condotta del gas, nell’ambito del rifacimento del tratto Ravenna–Jesi del metanodotto Ravenna–Chieti lungo oltre 142 chilometri, dell’adeguamento delle condotte secondarie e della dismissione dell’esistente metanodotto. Per quanto riguarda il Comune di Riccione, i lavori hanno interessato il rifacimento della derivazione che ricade negli spazi corrispondenti ai parcheggi del “cimitero nuovo”. L’intervento di Snam, complesso e articolato, coinvolge Riccione insieme ad altri comuni lungo tutto il percorso del metanodotto. La dismissione della vecchia condotta è stata resa possibile solo dopo la realizzazione e la messa in esercizio della nuova condotta. Snam ha dovuto effettuare il collaudo dell’intera linea, rendendo temporaneamente indisponibili i posti auto, anche senza lavorare direttamente nei parcheggi del cimitero.