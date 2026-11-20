Riccione, trasporto scolastico per studenti con disabilità: domande prorogate al 30 novembre

Il bando è pensato per supportare economicamente i genitori che organizzano a proprie spese il trasporto casa-scuola dei minori

Il Comune di Riccione va incontro alle esigenze delle famiglie prorogando la scadenza per richiedere i contributi a sostegno del trasporto scolastico degli studenti con disabilità. Per favorire la massima partecipazione e garantire un aiuto concreto a chi si occupa autonomamente degli spostamenti quotidiani verso la scuola dei propri figli, il nuovo termine per l’invio delle domande è stato fissato al prossimo 30 novembre. L’iniziativa è rivolta agli alunni con disabilità certificata che frequentano la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado.

Tutte le richieste già pervenute entro la precedente scadenza restano valide e non necessitano di alcuna ulteriore integrazione. Il bando è pensato per supportare economicamente i genitori che organizzano a proprie spese il trasporto casa-scuola dei minori, utilizzando un mezzo proprio o affidandosi a terzi, con la sola esclusione di coloro che già fruiscono dello scuolabus comunale.

Importi e fasce di contributo

I contributi forfettari, calcolati a rimborso per l’intero anno solare nei periodi gennaio-giugno e settembre-dicembre, sono suddivisi in due diverse fasce in base alla distanza chilometrica del tragitto quotidiano di andata e ritorno casa-scuola.

La Fascia A, dedicata ai percorsi fino a 5 chilometri, prevede un contributo totale fino a 600 euro per l’intero anno, suddiviso in 360 euro per il primo semestre e 240 euro per il secondo, con un importo che può salire fino a 720 euro per i nuclei familiari con due o più figli con disabilità trasportati.

La Fascia B riguarda invece i tragitti di andata e ritorno superiori a 5 chilometri e garantisce un rimborso complessivo fino a 900 euro per l’anno solare, articolato in 540 euro per il primo semestre e 360 euro per il secondo. Anche in questo caso l’agevolazione viene incrementata per le famiglie più numerose, raggiungendo un tetto massimo di 1.080 euro in presenza di due o più figli con disabilità.

Per accedere al beneficio, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Riccione, è richiesta una frequenza scolastica pari ad almeno il 50 per cento dei giorni previsti dal calendario, pena la riproporzione della cifra spettante.

Il modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune dovrà essere inviato compilato tramite Pec ([email protected]), e-mail ordinaria ([email protected]) oppure consegnato a mano all'Ufficio Protocollo dell’ente. Tutte le informazioni e il modulo di domanda sono disponibili sulla pagina web dedicata del Comune di Riccione: https://www.comune.riccione.rn.it/it/news/contributo-trasporto-scolastico-2026-per-famiglie-di-studenti-disabili-infanzia-primaria-e-secondaria-primo-grado



