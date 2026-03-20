Riccione, ubriaco impugna il coltello e aggredisce un Carabiniere: arrestato per tentato omicidio

Un 54enne, in stato di alterazione per l'abuso di alcol, ha dato in escandescenze dopo l'intervento dell'Arma nella sua abitazione, al culmine di una lite in famiglia

Un Carabiniere è stato aggredito da un 54enne residente a Riccione, che ha cercato di ucciderlo, sferrandogli dei colpi con il coltello potenzialmente letali. L'uomo è stato così arrestato per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio. I fatti risalgono a ieri (giovedì 19 marzo). i Carabinieri sono intervenuti ben due volte nell'abitazione del 54enne, per una situazione di tensione all'interno del nucleo familiare, ma nella seconda occasione l'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica per l'abuso di alcol, ha assunto un atteggiamento ostile, fino a impugnare il coltello. Il Carabiniere aggredito è riuscito a difendersi e con i colleghi a disarmare e bloccare il 54enne, che ha cercato di liberarsi, minacciando sia gli operatori dell'Arma che i propri familiari. L'arrestato è ora in custodia cautelare in carcere, in attesa del processo.