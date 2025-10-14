Riccione, ufficiale l'esonero di mister Marco Bucci

La nota della società: "Profondamente riconoscenti per la professionalità dimostrata, per il lavoro svolto con passione"

Il Riccione Calcio 1926 comunica di aver sollevato Marco Bucci dall’incarico di allenatore della prima squadra. La notizia, anticipata da altarimini.it, trova quindi conferma ufficiale. Scrive la società in una breve nota: "A Marco Bucci i biancazzurri sono profondamente riconoscenti per la professionalità dimostrata, per il lavoro svolto con passione, dedizione e soprattutto con grande competenza, tutte qualità che ci hanno permesso di crescere attraverso un percorso sportivo condiviso ed iniziato insieme". Al momento in pole per la sostituzione c'è Luca Fregnani.