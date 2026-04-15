Riccione, un aiuto al commercio del centro: contributi per rinnovare vetrine, insegne e migliorare sicurezza

Dalla Giunta il via libera al piano per l’attivazione e lo sviluppo degli hub urbani da candidare al bando regionale

La Giunta comunale di Riccione ha approvato la candidatura del progetto per gli interventi pubblici e le azioni immateriali che valorizzeranno i tre hub urbani di Riccione, già riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna: Riccione Paese, Abissinia e Ceccarini-Dante, in collaborazione con le associazioni delle categorie economiche, i consorzi e comitati d’area.

"Il Comune di Riccione dà così il via a una trasformazione strategica del proprio tessuto urbano e commerciale per il biennio 2026-2027 attraverso la realizzazione di specifici interventi il cui progetto complessivo sarà candidato al bando regionale che destina contributi ai comuni impegnati nell’attivazione e valorizzazione degli hub urbani e di prossimità", spiega l'amministrazione comunale.

Gli interventi che Riccione candiderà al bando regionale prevedono un investimento complessivo di 1.177.000 euro di cui una quota di cofinanziamento molto solida, pari al 52,42 per cento del costo totale (circa 617.000 euro) sarà a carico del Comune.

Il progetto di investimento per lo sviluppo degli hub urbani di Riccione si articola in diverse linee di intervento che prevedono azioni di riqualificazione in alcune aree strategiche all’interno della città, tra cui il corso Fratelli Cervi per l’hub “Riccione Paese”, viale San Martino e viale Gramsci per l’hub “Abissinia” e viale Dante per l’hub “Ceccarini-Dante”. Oltre alle opere pubbliche, il piano di sviluppo include anche un fondo specifico per la qualificazione e l’innovazione delle imprese insediate negli hub.

"La strategia di Riccione non si limita alle opere pubbliche, ma sostiene attivamente le imprese della città attraverso tre linee d’azione integrate. Il progetto include infatti un fondo specifico per la qualificazione e l’innovazione delle imprese insediate negli hub, con un’attenzione prioritaria all’imprenditoria giovanile. Questi contributi permetteranno ai commercianti di rinnovare vetrine, insegne, dehors, sicurezza, investire in tecnologie digitali e migliorare l’offerta dei servizi. A supporto di tutto il sistema, verranno attivate azioni di marketing integrato, oltre alla gestione di servizi comuni come la sicurezza e la connettività, per garantire che ogni hub diventi una destinazione viva, riconoscibile e competitiva", evidenzia l'amministrazione comunale.