Riccione: un carico di droga nascosto nel sottosella dello scooter, arrestato

Lo stupefacente rintracciato dai Carabinieri grazie al cane anti-droga

Un 34enne albanese è stato arrestato dai Carabinieri a Riccione per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, alla guida della sua auto, è stato fermato ieri sera (venerdì 10 ottobre), in via Tasso, per un controllo stradale di routine. Il nervosismo e l'agitazione del giovane hanno insospettito i Carabinieri, che hanno effettuato le perquisizioni di rito, rinvenendo addosso al giovane un involucro con dosi di cocaina e hashish. Gli accertamenti sono poi proseguiti nel condominio in cui il 34enne risiede. In particolare il cane antidroga ha individuato un ingente quantitativo di stupefacenti nello scooter parcheggiato in cortile: nel sottosella erano nascosti 107 panetti di hashish e involucri di cocaina. In totale 10 kg del primo tipo di droga, 7 etti del secondo, tutto posto sotto sequestro. Il 34enne è stato arrestato.