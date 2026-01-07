Riccione, un viaggio nella musica del grande Lucio Dalla con Alberto Bastianelli

Nella Nuova sala Africa in viale Gramsci, domenica 11 gennaio alle 17

Dopo la pausa natalizia, il sipario della Nuova sala Africa (viale Gramsci 39), a Riccione, torna ad alzarsi per un’occasione speciale. Domenica 11 gennaio, alle ore 17, torna l’appuntamento con i “Piccoli mondi”, la prestigiosa rassegna musicale e teatrale firmata da Rimini Classica Aps, Strada San Germano Aps e Punto Giovane Odv. A inaugurare il 2026 sarà un evento di grande spessore artistico: il concerto tributo “Ciao Lucio”, un viaggio emozionante nel repertorio di uno dei più grandi geni della musica italiana. Lucio Dalla, artista libero e innovatore, capace di fondere poesia e sperimentazione, sarà celebrato attraverso la voce intensa di Alberto Bastianelli, accompagnato da un ensemble di musicisti: Marco Ercoles (chitarra), Mattia Guerra (pianoforte), Aldo Maria Zangheri (viola) e Gionata Costa (violoncello). Insieme riporteranno in vita capolavori senza tempo come “Anna e Marco”, “Piazza Grande” e “Caruso”, regalando al pubblico un’esperienza sonora raffinata e profonda.