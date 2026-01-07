Riccione, un viaggio nella storia della fotografia: si parte dai pionieri dell’Ottocento

L'iniziativa è promossa dall’associazione Officina Fotografica Riccione e curata da Sara Polidori

Prende il via domani sera, giovedì 8 gennaio alle 20:45, presso la sala conferenze della Biblioteca comunale (viale Lazio, 10), il ciclo di appuntamenti “Foto-grafando. Incontri e racconti di storia della fotografia”, in programma fino al 2 aprile. L'iniziativa, promossa dall’associazione Officina Fotografica Riccione e curata da Sara Polidori, inaugura il nuovo anno con un percorso dedicato alla comprensione del linguaggio visivo, oggi più che mai necessario in un’epoca dominata dal flusso ininterrotto di immagini digitali.

Il primo appuntamento in programma domani, dal titolo “Invenzione e pionieri della fotografia”, rappresenta un’introduzione affascinante che parte dalle origini. La serata ripercorre le prime sperimentazioni ottocentesche e le visioni di pionieri come Niépce, Daguerre e Talbot, analizzando quelle intuizioni e scoperte tecniche che hanno cambiato per sempre il modo di rappresentare la realtà e il mondo circostante.

"Il progetto - spiega l'amministrazione comunale - nasce dalla volontà di restituire profondità allo sguardo, offrendo uno spazio di confronto gratuito per appassionati e curiosi". Dopo il debutto di domani dedicato ai pionieri, il viaggio proseguirà il 5 febbraio analizzando il pittorialismo ottocentesco e il confine tra fotografia artistica e realista. Il 5 marzo l’attenzione si sposterà sulla poetica di Eugène Atget, capace di anticipare il surrealismo attraverso il quotidiano, per poi concludersi il 2 aprile con un focus su Gisèle Freund e la fotografia come potente strumento di indagine sociale e culturale.

Ogni incontro rappresenta un invito a riscoprire la fotografia come arte e documento, imparando a leggere non solo le immagini del passato, ma sviluppando soprattutto uno sguardo critico sul presente.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e si svolgeranno presso la Biblioteca comunale (viale Lazio, 10) dalle ore 20:45 alle 23:00.