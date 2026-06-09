Riccione: una giornata di festa dedicata a bambini, ragazzi e persone con disabilità

Al Parco Riccione Avventura un appuntamento gratuito con attività ricreative, momenti di condivisione e iniziative pensate per favorire l'inclusione

Giovedì 11 giugno, dalle 15 alle ore 18.30, il Parco Riccione Avventura ospiterà un pomeriggio speciale all'insegna dell'inclusione, del gioco e della condivisione in occasione della Giornata “ Bimbi in volo!”.

L'evento, promosso da G-Professional, in collaborazione con AVIS, Croce Rossa e IMAHR, è rivolto a bambini, ragazzi e persone con disabilità, con l'obiettivo di creare un momento di incontro aperto a tutta la comunità.

La manifestazione si svolgerà presso il Parco Riccione Avventura, in viale Bufalini e offrirà attività ludiche, giochi e momenti di divertimento pensati per favorire la partecipazione e la socializzazione di tutti i presenti.

L'ingresso al parco, così come la partecipazione alle attività e la merenda, saranno completamente gratuiti, previa prenotazione. Gli organizzatori invitano le famiglie a portare un telo per il picnic, per trascorrere insieme una piacevole serata all'aria aperta.

«Vieni a giocare e divertirti con noi» è il messaggio che accompagna questa iniziativa, nata per promuovere i valori dell'accoglienza, della solidarietà e dell'inclusione attraverso il linguaggio universale del gioco.

Ingresso a prenotazione: 3446074958 - [email protected]



