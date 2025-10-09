Riccione, una nuova e più bella passeggiata per il portocanale: via libera ai lavori in viale Parini

Approvata la variante di riqualificazione di viale Parini, a completare il primo stralcio dei lavori nel tratto tra viale Dante e viale D’Annunzio

Il Comune di Riccione compie un nuovo passo importante nel progetto di valorizzazione del portocanale: approvata la variante di riqualificazione di viale Parini, che completerà il primo stralcio dei lavori già realizzati nel tratto tra viale Dante e viale D’Annunzio. Dopo la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, il progetto può ora procedere verso la fase esecutiva. "L’intervento, interamente finanziato con risorse dell’Ente, punta a migliorare la qualità urbana e la vivibilità della passeggiata lungo il canale, con un’attenzione particolare all’estetica, al comfort e alla sicurezza dei cittadini", spiega l'amministrazione comunale, che con questo cantiere vuole trasformare il lungocanale in un "luogo accogliente e curato, pensato per l’incontro, la sosta e la socialità". È prevista la realizzazione di una gradonata in affaccio sul canale, che fungerà da piccolo anfiteatro urbano e punto d’incontro panoramico. Le banchine saranno completamente riqualificate e lungo la passeggiata verranno installate nuove sedute in marmo e legno. Alberature e piante ornamentali creeranno un filtro verde tra l’area pedonale e quella carrabile. È inoltre previsto un nuovo attraversamento pedonale rialzato per garantire maggiore sicurezza per i pedoni che vorranno godersi il nuovo affaccio sul canale.

“La riqualificazione di viale Parini, dopo quella di viale Bellini inaugurata lo scorso anno, rappresenta un altro passo avanti nella trasformazione del nostro lungocanale in uno spazio urbano bello, accogliente e vivibile – dichiara la sindaca Daniela Angelini –. È un progetto che unisce qualità architettonica, sostenibilità e attenzione alle persone, valorizzando uno dei luoghi più rappresentativi della nostra città”.

“Con questo intervento – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola – completiamo il primo tratto di riqualificazione del portocanale con un progetto che migliora la fruibilità e la sicurezza dell’area, creando nuove occasioni di socialità e rendendo ancora più attrattiva la zona del porto. A nome mio personale e dell’amministrazione comunale, ringrazio i progettisti e i tecnici del settore Lavori pubblici per l’eccellente lavoro svolto”.

I lavori saranno completati entro Primavera.