Riccione, una rotatoria per risolvere i problemi di traffico tra i viali Lombardia e Bergamo

L'infrastruttura stradale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e viabilità, sarà in funzione in via sperimentale fino alla fine dei lavori all’ex mattatoio

Con l’obiettivo principale di migliorare la sicurezza stradale e la viabilità in un’area di particolare traffico veicolare, L’amministrazione comunale di Riccione ha approvato in linea tecnica il progetto per la realizzazione di una rotatoria provvisoria e sperimentale all’incrocio tra viale Lombardia e viale Bergamo.

La decisione arriva in risposta al significativo incremento del traffico pesante registrato negli ultimi mesi, in particolare a causa dei lavori di riqualificazione dell’area ex mattatoio, attualmente in corso. A ciò si aggiunge il traffico quotidiano su viale Lombardia di veicoli di grandi dimensioni diretti alla stazione ecologica Hera, alla sede di Geat e al deposito autobus di Start Romagna.

L’intersezione con viale Bergamo, già segnalata come critica, presenta inoltre un problema strutturale: gli automezzi provenienti da viale Bergamo, pur dovendo dare la precedenza, hanno una scarsa visibilità che li porta spesso a impegnare parte dell’incrocio, generando pericoli e rallentamenti.

Per mitigare la situazione, il Comune ha deciso di razionalizzare l’intersezione attraverso la realizzazione di una rotatoria provvisoria, pensata come intervento immediato con lo scopo di migliorare la sicurezza stradale, ridurre la velocità dei veicoli, fluidificare il traffico, in particolare quello pesante, ed eliminare le criticità dovute alla scarsa visibilità. La rotatoria avrà carattere sperimentale e resterà in funzione fino al termine dei lavori nell’area ex mattatoio. Una volta concluso il cantiere, l’Amministrazione effettuerà una valutazione complessiva sull’efficacia dell’intervento, per decidere se mantenerla in via definitiva o adottare altre soluzioni.