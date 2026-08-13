Riccione, una storia d’amore lunga 30 anni: Camilla diventa Ambasciatrice nel mondo

Ogni estate nella Perla Verde fin dalla nascita, seguendo una tradizione iniziata dai genitori

Un legame d’affetto profondo, lungo una vita e tramandato di generazione in generazione. È questa la bellissima storia di fedeltà che la città di Riccione ha voluto celebrare presso l’hotel Tulipe Nazionale.

L’assessore al Turismo Mattia Guidi ha insignito ufficialmente del titolo di “Ambasciatrice di Riccione nel mondo” la Signora Camilla Cervato, proveniente da Villa Bartolomea, della provincia di Verona.

Per la signora Camilla, Riccione e l’hotel Tulipe Nazionale rappresentano a tutti gli effetti una vera e propria seconda casa. La sua storia d'amore con la Perla verde è iniziata 30 anni fa, anno della sua nascita, e da allora non ha mai saltato un'estate.

Una tradizione di famiglia iniziata ancora prima: i suoi genitori, Antonella e Corrado, hanno cominciato a frequentare la struttura riccionese quando erano ancora fidanzati, per poi trasmetterla con entusiasmo a Camilla e a suo fratello Alberto. Oggi la storia continua e si rinnova: Camilla torna ogni anno all’hotel Tulipe Nazionale con la sua nuova famiglia, composta dal marito Enrico e dal piccolo Edoardo, di 5 anni, già prontissimo a portare avanti la tradizione.

“Riccione e l’Hotel Tulipe sono per me la seconda casa, un luogo del cuore a cui mi lega un affetto profondo e sincero”, ha dichiarato emozionata la neo-ambasciatrice.

Con la consegna del pergamenato ufficiale e il titolo di Ambasciatrice, l'amministrazione comunale e lo staff dell'hotel Tulipe Nazionale hanno voluto rendere omaggio a una presenza costante e affettuosa, simbolo di quel turismo fatto di calore, accoglienza e relazioni autentiche che rende Riccione unica al mondo.



