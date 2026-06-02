Riccione, urto contro il marciapiede e rovinosa caduta: incidente per un giovane in scooter

Il sinistro non ha coinvolto altri mezzi. Intervento dell'eliambulanza

Un incidente stradale è avvenuto all'alba di oggi (2 giugno) in viale Aosta a Spontricciolo, nel Comune di Riccione. I fatti sono avvenuti intorno alle sei: un giovane, le cui generalità non sono note, viaggiava in sella a uno scooter, quando ha perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento. Dai primi riscontri, il giovane non sarebbe riuscito a fare la curva correttamente, nei pressi di una rotatoria, e un urto con il marciapiede avrebbe provocato la caduta di sella. Lo scooterista è stato così soccorso dal personale del 118, che ha attivato l'elisoccorso per il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto anche il personale della Polizia Stradale.