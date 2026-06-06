Riccione, verso la chiusura il piano per la vendita di box e posti auto a Piazzale Curiel

In scadenza la procedura per l’alienazione delle quote di terreno del parcheggio interrato: coinvolte 380 unità immobiliari tra box e posti auto, con offerte entro il 15 giugno 2026

Giunge alle battute conclusive la procedura promossa dal Comune di Riccione per l'alienazione delle quote di terreno relative a posti auto, box e ripostigli del parcheggio interrato di “Piazzale Curiel”. Il piano di valorizzazione dei beni pubblici concede agli attuali titolari del diritto di superficie l'occasione definitiva per riscattare la quota millesimale del suolo, unificando così la piena proprietà dei rispettivi box e parcheggi.

Il patrimonio immobiliare interessato

La procedura pubblica coinvolge complessivamente 380 unità immobiliari (suddivise tra posti auto e box) e 2 ripostigli, situati in una posizione nevralgica del centro cittadino e distribuiti sui tre livelli sotterranei della struttura (primo, secondo e terzo piano interrato). L'obiettivo dell'ente comunale è stabilizzare la titolarità di una fetta importante dei posteggi centrali, garantendo ai soggetti privati che già ne usufruiscono una gestione patrimoniale decisamente più solida e duratura.

I valori economici di riferimento

I corrispettivi economici posti a base di gara sono stati calcolati con precisione in rapporto alla metratura e al livello interrato di ciascun immobile. Le quotazioni partono da un importo minimo di 3.768,00 euro per le soluzioni da 12 metri quadrati situate al terzo piano sottostrada, per poi passare a 4.758,00 euro nel caso dei 13 metri quadrati del secondo piano. Le basi d'asta salgono progressivamente per le metrature più ampie dislocate ai piani superiori, toccando e superando gli 11.000 e i 13.000 euro per i box da 38 metri quadrati. Per quanto riguarda i ripostigli, la cifra minima d'accesso è stabilita a 749,00 euro.

Scadenze e modalità di partecipazione

Il tempo utile sta per esaurirsi: la scadenza improrogabile per il deposito delle offerte economiche è fissata per le ore 13:00 di lunedì 15 giugno 2026. I plichi, confezionati in busta sigillata rispettando i criteri tassativi indicati nell'avviso, dovranno essere consegnati direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Riccione. L'apertura ufficiale dei documenti avverrà il mattino seguente, martedì 16 giugno 2026 alle ore 11:00, durante una seduta pubblica ospitata nella Sala Commissioni Consiliari del municipio. Si ribadisce che la trattativa è strettamente riservata a coloro che risultano già titolari del diritto di superficie sulle unità in oggetto al momento dell'invio della domanda.

Documentazione e contatti

Il testo integrale del bando, i riferimenti catastali e tutta la modulistica ufficiale da compilare sono a disposizione dei cittadini sul portale web istituzionale del Comune di Riccione, nell'area dedicata a bandi e appalti. Per ricevere assistenza, dettagli di natura tecnica o per concordare un sopralluogo all'interno del multipiano, è possibile contattare il Servizio Patrimonio al numero telefonico 0541/608346 o scrivere un'e-mail alla casella di posta [email protected].



