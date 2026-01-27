Riccione verso l'autonomia delle persone con disabilità: investiti più di 48mila euro

I fondi serviranno per l'acquisto di computer e dispositivi informatici progettati per abbattere le barriere digitali

A Riccione la tecnologia diventa un ponte verso la libertà per le persone con disabilità. Grazie ai fondi europei del Pnrr, il Comune ha dato il via a un investimento di circa 48.500 euro per l’acquisto di computer e dispositivi informatici progettati per abbattere le barriere digitali e rivolti ai ragazzi disabili. Non si tratta di una semplice fornitura di attrezzature, ma di un tassello fondamentale di un progetto a valenza distrettuale molto più grande che mira a rendere i cittadini più fragili protagonisti della propria vita.

Questi strumenti verranno utilizzati direttamente dai ragazzi che partecipano ai percorsi di autonomia abitativa, come quelli già avviati negli alloggi del territorio, dove si impara ogni giorno a gestire una casa in modo indipendente. Oltre all'aspetto domestico, la tecnologia sarà la chiave per accedere a nuove opportunità professionali. Attraverso corsi di formazione digitale e tirocini formativi coordinati dai servizi sociali, i beneficiari potranno acquisire le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro, sentendosi più sicuri e preparati.

Per garantire che queste novità siano davvero utili, l'iniziativa non prevede solo la consegna dei dispositivi, ma include anche un servizio di assistenza dedicata per l'installazione e la configurazione iniziale della strumentazione informatica. In questo modo, ogni computer sarà adattato alle esigenze specifiche di chi lo userà, trasformando la tecnologia in un aiuto concreto e facile da gestire. Tutto il materiale scelto rispetta inoltre rigorosi standard ambientali per garantire uno sviluppo che sia, allo stesso tempo, sociale ed ecologico.

Con questo passo, il Comune di Riccione conferma il suo impegno nel trasformare l'assistenza in opportunità, offrendo a tutti gli strumenti giusti per costruire il proprio futuro con dignità e autonomia.