Riccione, via libera alle variazioni di bilancio: 560mila euro per gli Hub urbani e 14,8 milioni per il porto

Il Consiglio comunale approva l’aggiornamento del programma delle opere pubbliche e conferma le risorse per la riqualificazione della città

Il Consiglio comunale, nella seduta di ieri, giovedì 22 ottobre, ha approvato le ratifiche delle deliberazioni di variazione al bilancio di previsione adottate nei mesi scorsi in via d’urgenza dalla Giunta e la terza variazione al Programma triennale dei lavori pubblici, disponendo il contestuale adeguamento del Dup. Con il passaggio in aula consiliare vengono recepite le manovre finanziarie dell’esecutivo e aggiornata la pianificazione delle opere pubbliche cittadine.

Rigenerazione urbana, commercio e decoro del centro storico

Tra i principali interventi recepiti figura il progetto per lo sviluppo degli Hub urbani, sostenuto con 560.000 euro di contributi regionali distribuiti sul biennio 2026-2027. La misura è finalizzata al rilancio dei centri commerciali naturali nelle aree Abissinia, Paese e Ceccarini-Dante attraverso un bando con 100.000 euro di incentivi diretti alle imprese, progetti di arredo e sistemi di videosorveglianza integrata. Contestualmente, la manovra assicura la continuità del cantiere per la riqualificazione di Corso Fratelli Cervi, nel tratto compreso tra viale Sciesa, viale Ruffini e piazza Matteotti.

Opere pubbliche, cultura e pianificazione del porto

Sul fronte delle grandi opere, il Programma triennale dei lavori pubblici recepisce l’inserimento sull’annualità 2028 del progetto di rigenerazione dell’area delle darsene marittime del porto di Riccione per un valore stimato di circa 14,8 milioni di euro, opera che potrà avvalersi dell’istituto del Partenariato Pubblico-Privato. In ambito culturale, i provvedimenti ratificati confermano lo stanziamento di oltre 181.000 euro per il completamento delle finiture e degli allestimenti dello Spazio Tondelli in vista dell’inaugurazione del primo novembre. A questi si affiancano i fondi per i lavori sulle aree private di viale Ceccarini e per il terzo stralcio dell’intervento sul Lungomare del Sole.

Manutenzioni, patrimonio, sociale e servizi scolastici

Le variazioni ratificate garantiscono la copertura per il monitoraggio della sicurezza dei ponti, per la gestione degli impianti fotovoltaici comunali sugli edifici di viale Arona, viale Puglia, viale Panoramica e viale Catullo, per l’adeguamento del fondo prezzi nei cantieri e per le utenze dell’ente. In campo sociale ed educativo si confermano oltre 260.000 euro per il supporto all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, i fondi per i centri estivi e le risorse regionali per la non autosufficienza. Completano il quadro i contributi per il presidio di sicurezza nei quartieri Alba e Ceccarini, per la Protezione civile, oltre ai sostegni già erogati per le manifestazioni sportive del territorio e la convenzione con la Provincia per l’utilizzo extrascolastico delle palestre superiori.



