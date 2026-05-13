Riccione, viale Bellini riapre in anticipo dopo i lavori

L'intervento ha riguardato il rifacimento completo del manto stradale e il posizionamento della nuova segnaletica orizzontale

A Riccione si concludono in anticipo, rispetto al cronoprogramma originale, i lavori di asfaltatura e riqualificazione stradale in viale Bellini. Grazie alla velocità di esecuzione del cantiere, la circolazione ordinaria sarà integralmente ripristinata su tutta la sede stradale già dalle ore 19:00 di oggi, mercoledì 13 maggio. L'intervento ha riguardato il rifacimento completo del manto stradale e il posizionamento della nuova segnaletica orizzontale, completando così l'intervento nel tratto compreso tra viale D’Annunzio e il sottopasso ferroviario. Contestualmente alla riapertura del traffico veicolare, anche le linee del trasporto pubblico (125, 58, 43 e 171) riprenderanno i loro percorsi regolari e saranno riattivate le fermate precedentemente sospese.

