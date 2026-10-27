Riccione Volley, 60 anni di storia e 40 anni di passione con Giuseppe Tontini

Un doppio anniversario per celebrare una storia fatta di sport, dedizione e valori condivisi

Il 2026 rappresenta un anno speciale per Riccione Volley, che celebra i suoi 60 anni di storia, un percorso iniziato nel 1966 e costruito nel tempo grazie alla passione di atlete e atleti, tecnici, dirigenti, collaboratori, famiglie e sostenitori che hanno contribuito a scrivere le pagine di una realtà sportiva profondamente legata al territorio.

Un anniversario significativo, che si intreccia con un altro traguardo altrettanto importante: i 40 anni di presidenza di Giuseppe Tontini, da quattro decenni punto di riferimento della società di pallavolo della Perla Verde e protagonista di un percorso caratterizzato da dedizione, continuità e amore per la pallavolo.

Quarant’anni di lavoro e impegno quotidiano, affrontando cambiamenti, sfide e nuove opportunità, con l’obiettivo di far crescere la società e trasmettere i valori autentici dello sport: rispetto, sacrificio, spirito di squadra e senso di appartenenza.

Nel corso dei suoi sessant’anni di attività, Riccione Volley ha rappresentato molto più di una semplice società sportiva. È stata ed è un luogo di incontro, crescita e formazione, capace di coinvolgere generazioni di giovani e di costruire legami che vanno oltre il campo da gioco, contribuendo alla vita sportiva e sociale del territorio.

La celebrazione di questo doppio anniversario diventa quindi l’occasione per guardare con orgoglio al cammino percorso, ricordare le persone che hanno contribuito alla crescita della società e rinnovare l’entusiasmo verso le sfide future.