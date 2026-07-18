Ricercato perchè aveva rapinato un ragazzo mentre andava a scuola. Arrestato a Riccione

Nella giornata di ieri, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il soggetto

La Polizia di Rimini ha arrestato un giovane originario del Senegal, ricercato per rapina.



Nella giornata di ieri, venerdì 17 luglio, i poliziotti hanno rintracciato il soggetto presso il suo luogo di lavoro, in località Riccione. L’uomo era ricercato in quanto, qualche anno fa, aveva messo in atto una violenta rapina ai danni di un minorenne. Nello specifico, aveva avvicinato un ragazzo che si stava recando a scuola, minacciandolo con un coltello per poi sottrargli lo zaino. Per assicurarsi la fuga, inoltre, aveva afferrato una bottiglia di vetro puntandola contro il giovane.

A seguito di ciò, l’uomo aveva a carico una condanna di quasi due anni e mezzo. Rintracciato dalla Polizia di Stato, è stato arrestato e condotto presso la locale Casa Circondariale.