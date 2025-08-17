Ricerche sospese per il sub partito da Rimini e scomparso al largo di Ravenna

Il 54enne è disperso dal 13 agosto durante un’immersione alla piattaforma Paguro

Sono state sospese le ricerche mirate per ritrovare Ugo Coppola, il subacqueo 54enne originario di Pescara, disperso dalla tarda mattinata di martedì 13 agosto nelle acque al largo del Ravennate. L’uomo si era immerso insieme a un gruppo di diving di Rimini nei pressi della piattaforma Paguro, ma non è più riemerso. Nonostante l’immediato dispiegamento di mezzi, con l’impiego di sommozzatori, imbarcazioni ed elicotteri, del sub non è stata trovata alcuna traccia. Le ricerche, dopo giorni di tentativi, sono state ufficialmente sospese. L’attività continuerà solo in forma residuale, nell’ambito delle normali operazioni navali della Guardia Costiera.