“Ricordami di te”: Rimini riflette sul valore della memoria, legame della comunità

“Ricordami di te”, conversazioni su memoria e comunità

“Ricordami di te – conversazioni su memoria e comunità”: l'incontro, promosso da Asp Valloni Marecchia e Associazione Alzheimer Rimini, si è svolto martedì 18 novembre alle 17:45 al Teatro Galli. Un appuntamento aperto alla cittadinanza che ha offerto l’occasione di riflettere sul valore della memoria, non solo come insieme di ricordi ma come legame capace di unire persone, luoghi e generazioni, diventando gesto di cura e vicinanza tra famiglie, operatori e istituzioni.

La serata si è svolta in forma di dialogo con esperti e realtà del territorio: tra i protagonisti il professor Rabih Chattat, docente di Psicologia Clinica all’Università di Bologna e membro del network europeo Interdem, e l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda, che è intervenuto sul ruolo dei Piani di zona nel rafforzare la coesione sociale. A portare testimonianze sull’importanza della memoria nella vita comunitaria sono stati il Circolo Sociale Anziani Montecavallo, il Centro Sociale Casa Colonica e l’associazione Amici Insieme.

L’incontro, moderato da Simona Mulazzani di Icaro TV, ha affrontato temi come l’approccio centrato sulla persona, la rete dei servizi e il valore della memoria condivisa. Il programma ha previsto anche momenti teatrali con Pier Paolo Paolizzi e Nicoletta Fabbri, che hanno dato voce ai racconti raccolti nelle Case Residenza per Anziani e nei Centri d’Incontro dell’Asp, integrando il lavoro dei laboratori con il metodo Hobart.