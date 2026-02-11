Ridere è una cosa seria: il duo Pisu-Foschi inaugura la stagione comica di Santarcangelo

Debutta questa sera, 11 febbraio, la nuova rassegna di Samuele Sbrighi al C'entro-Supercinema

Santarcangelo di Romagna si prepara a ridere, e a farlo insieme.

Dall’11 febbraio prende il via «A noi ci piace ridere», la nuova rassegna teatrale dedicata alla comicità, curata da Samuele Sbrighi e da La Valigia dell’Attore, realtà attiva da anni nella formazione cinematografica e teatrale e nella promozione culturale sul territorio, con un lavoro riconosciuto a livello nazionale.

Ad aprire la rassegna, mercoledì 11 febbraio, sarà «Delirio a due», portato in scena da Antonio Pisu e Tiziana Foschi, due interpreti amatissimi dal pubblico per la loro capacità di coniugare comicità, intelligenza e profondità.

Antonio Pisu, attore, autore e regista figlio dell’amatissimo Raffaele Pisu, volto noto del teatro e del cinema italiano, sottolinea il valore simbolico di questa prima data:

«Aprire una rassegna comica nazionalpopolare a Santarcangelo di Romagna è un piacere enorme. Qui il teatro non è mai stato solo spettacolo, ma relazione, comunità, crescita. Il lavoro che La Valigia dell’Attore porta avanti da anni non riguarda solo la formazione degli attori, ma anche la valorizzazione di un territorio che crede nella cultura.» Pisu aggiunge anche un riferimento al lavoro formativo svolto sul territorio: «Con Samuele ci siamo conosciuti sul set di Tornando a Est, il film di cui ho firmato regia e sceneggiatura, e in cui lui è coprotagonista nel ruolo dell’agente Dinucci. Da lì è nata una stima reciproca che nel tempo si è trasformata in amicizia. A ottobre sono stato ospite de La Valigia dell’Attore per lavorare con i ragazzi dell’Academy, e ho trovato un’energia rara. Qui non si fa solo cinema o teatro: si costruiscono percorsi, visioni e un legame forte con il territorio. Tornare oggi a Santarcangelo per aprire una rassegna comica nazionalpopolare è qualcosa di stimolante e importantissimo per questa piazza.»

Accanto a lui, Tiziana Foschi, attrice iconica della comicità italiana e storica componente della Premiata Ditta, porta sul palco una comicità raffinata e tagliente, capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo.

Il direttore artistico Samuele Sbrighi evidenzia il senso profondo della rassegna:

«In un momento storico come quello che stiamo vivendo, il teatro comico ha una funzione fondamentale: unire. Ridere è un bisogno collettivo, un gesto semplice e potentissimo che ci ricorda che siamo tutti sulla stessa barca.»

Sbrighi rivolge anche un sentito ringraziamento alle istituzioni e ai partner del progetto:

«Un grazie speciale al Comune di Santarcangelo di Romagna e al Sindaco Filippo Sacchetti, sempre attento e aperto a ciò che può essere un bene per la cittadina e la comunità. Al C’ENTRO - Supercinema di Santarcangelo, che ha aperto le porte alla rassegna con entusiasmo contribuendo con promozione e lavoro. Alle attività di Oltreborgo Santarcangelo per la ristorazione degli artisti e all’Hotel Blumen di Viserba per l’ospitalità.»

«A noi ci piace ridere» nasce con l’obiettivo di riportare il pubblico a teatro attraverso una comicità accessibile, intelligente e condivisa, capace di parlare a tutti.

Perché ridere, oggi più che mai, è una cosa seria.

Info e biglietti su www.centrosupercinema.com