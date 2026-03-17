Riduzioni Tari, il Comune di Rimini stanzia 245.000 euro

Dal 7 aprile al 30 ottobre 2026 sarà possibile presentare domanda per accedere al beneficio

Il Comune di Rimini mette a disposizione 245.000 euro per le riduzioni della Tari 2027, un intervento pensato per sostenere cittadini e famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica. Dal 7 aprile al 30 ottobre 2026 sarà possibile presentare domanda per accedere al beneficio. Le riduzioni riguardano esclusivamente l’abitazione principale e sono rivolte ai residenti con contratto Tari attivo che rientrano in una delle categorie previste dal bando: pensionati ultrasessantenni o invalidi dal 74%, nuclei familiari con Isee fino a 9.000 euro e lavoratori che hanno subito licenziamenti, sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro. La percentuale di sconto può arrivare fino al 90% della Tari dovuta, applicata direttamente sulla bolletta 2027. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate dal 15 al 28 marzo 2027 sul sito del Comune e all’ingresso della sede di via Ducale, in forma anonimizzata. Dopo eventuali ricorsi, le graduatorie diventeranno definitive e i contributi saranno assegnati fino a esaurimento dei fondi disponibili.