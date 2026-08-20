Rievocazioni medievali, serate tra magia e fiaba: ecco gli eventi di Rimini e Provincia per il weekend

Gli eventi in programma da venerdì 21 a domenica 23 agosto

Una guida ai principali eventi della Provincia di Rimini, in programma nel weekend dal 21 al 23 agosto.

Mondaino

Ieri ha preso il via l'edizione 2026 del Palio de lo Daino: grazie all'impegno dei volontari, fino a domenica Mondaino si trasformerà in una città del Quattrocento, con le quattro contrade che si cimenteranno nel palio. (QUI l'approfondimento).

Santarcangelo di Romagna

Da venerdì 21 a domenica 23 agosto torna "Le Notti della Luna", tre serate tra magia, benessere e fiaba, manifestazione giunta alla sesta edizione, con piazza Ganganelli e le strade del centro, da via Molari a via Don Minzoni, pronte a ospitare un programma dedicato all'esoterismo e all'intrattenimento (QUI altri dettagli).

Al parco Campo della Fiera di Santarcangelo c'è la prima edizione di CineParco, rassegna di cinema all'aperto. Venerdì 21 e sabato 22 agosto due classici Disney: Alla ricerca di Nemo e il Re Leone. Ingresso libero, apertura alle 19.30, inizio proiezioni alle 21.15.

Rimini

Sabato alle 21.30, al palco delle Piscine Ovest del Meeting di Rimini, l'attesa finale del Meeting Music Contest. I 5 finalisti sono Margine, Dirlinger, Lisandro e Lo Stretto Superfluo, Francesco Rainero e Benedetta Perozzi.

Domenica alle 21.30, al teatro Galli, fa tappa il nuovo tour di Giovanni Caccamo, "L'alba dentro l'imbrunire". La seconda parte del concerto sarà un omaggio a Franco Battiato.

Riccione

Venerdì dalle 23 allo Space di Riccione un ospite speciale per la serata Bresh: Ronaldinho, ex pallone d'oro e campione di fama mondiale, oggi socio del Ravenna Calcio.

Domenica, alle 21.15, parte il Ttv Festival: il Parco degli Olivetani ospiterà la proiezione di "Viva Tondelli: uno scrittore delle nostre parti", film documentario dedicato allo scrittore di Correggio.

Misano Adriatico

Venerdì prosegue la Friday Night: alle 21.30 in Piazza della Repubblica, con gli Absolute Five, una delle party band più apprezzate del panorama italiano, che proporrà uno spettacolo dal vivo caratterizzato da energia, movimento e coinvolgimento del pubblico. Il repertorio spazierà tra generi ed epoche diverse, con le grandi hit italiane e internazionali degli ultimi cinquant'anni e arrangiamenti pensati per trasformare la piazza in una grande festa.

Pergola (Pesaro Urbino)

Un salto nelle Marche: venerdì 21 agosto torna Pergola Medievale, rievocazione storica nella cittadina dell'entroterra nota per la fiera del tartufo e per i suoi bronzi dorati (QUI altre informazioni).